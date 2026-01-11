Mesmo antes do término da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição já contabilizava eliminações precoces. Com apenas os dois melhores times de cada chave avançando para o mata-mata, algumas equipes chegaram à segunda partida sem margem para erro e acabaram sendo eliminadas do torneio.
O Barra, campeão brasileiro da Série D em 2025, foi eliminado da Copinha após sofrer derrotas para o Cruzeiro e a Francana-SP, as duas equipes que avançaram para a próxima fase. Outras equipes de tradição, como América-RJ e Água Santa, também se despediram precocemente.
Somente metade dos 128 times da primeira fase avança para o mata-mata da competição. A final está programada para o 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. O São Paulo é o atual campeão, enquanto o Corinthians segue como o maior vencedor do torneio, com 11 títulos.
Os campeões da Copa São Paulo
- Corinthians – 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- São Paulo – 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
- Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)
- Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014)
- Nacional-SP – 2 títulos (1972 e 1988)
- Palmeiras – 2 títulos (2022 e 2023)
- Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)
- Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002)
- América-MG – 1 título (1996)
- América-SP – 1 título (2006)
- Cruzeiro – 1 título (2007)
- Figueirense – 1 título (2008)
- Guarani – 1 título (1994)
- Juventus-SP – 1 título (1985)
- Marília – 1 título (1979)
- Paulista – 1 título (1997)
- Roma-SP – 1 título (2001)
- Santo André – 1 título (2003)
- Vasco – 1 título (1992)
Deixe um comentário