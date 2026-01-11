Mesmo antes do término da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição já contabilizava eliminações precoces. Com apenas os dois melhores times de cada chave avançando para o mata-mata, algumas equipes chegaram à segunda partida sem margem para erro e acabaram sendo eliminadas do torneio.

O Barra, campeão brasileiro da Série D em 2025, foi eliminado da Copinha após sofrer derrotas para o Cruzeiro e a Francana-SP, as duas equipes que avançaram para a próxima fase. Outras equipes de tradição, como América-RJ e Água Santa, também se despediram precocemente.

Somente metade dos 128 times da primeira fase avança para o mata-mata da competição. A final está programada para o 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. O São Paulo é o atual campeão, enquanto o Corinthians segue como o maior vencedor do torneio, com 11 títulos.

Os campeões da Copa São Paulo