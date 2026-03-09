Um asilo foi interditado na tarde da última terça-feira (3) na cidade de Canoas após uma fiscalização apontar diversas irregularidades no funcionamento do local. A operação foi realizada de forma conjunta pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Durante a vistoria, foi constatado que a instituição funcionava sem licença e sem alvará sanitário. O espaço abrigava cerca de oito idosos no momento da fiscalização, o que levou as autoridades a tomar uma medida imediata para evitar riscos à saúde e à segurança dos moradores.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Iara Fontana, a equipe encontrou problemas estruturais e sanitários no local. Entre as irregularidades estavam uma cozinha considerada inadequada, falta de acessibilidade para os residentes e a presença de animais soltos pelo pátio, fatores que contribuíram para a decisão de interditar o estabelecimento até que todas as exigências sejam cumpridas.

Após a interdição, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou o acompanhamento dos idosos que viviam no local. Segundo a assessora Patrícia Lisboa, as famílias serão contatadas para definir os próximos passos. Nos casos sem responsáveis, os moradores serão encaminhados para instituições regularizadas.

Fiscalização busca garantir segurança e condições adequadas

A fiscalização teve como principal objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos idosos que estavam no local. Situações envolvendo instituições que acolhem pessoas da terceira idade exigem atenção rigorosa das autoridades, especialmente quando há indícios de funcionamento irregular ou condições inadequadas.

Além da interdição, os órgãos municipais reforçaram que o responsável pelo espaço deverá realizar as adequações necessárias para que o local possa voltar a funcionar no futuro. Para isso, será preciso cumprir todas as exigências legais, incluindo licenciamento, alvará sanitário e melhorias estruturais.