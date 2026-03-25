Moradores de ao menos dez municípios de Roraima poderão enfrentar interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre os dias 23 e 27 de março, conforme anunciou a concessionária responsável pelo serviço no estado. Os desligamentos fazem parte de um conjunto de manutenções programadas.

A empresa enfatizou que os cortes seguem um cronograma técnico previamente definido e são comunicados com antecedência aos consumidores, conforme prevê a regulamentação do setor elétrico. As intervenções são consideradas preventivas e corretivas, regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e devem ocorrer de forma pontual em horários específicos.

Entre os municípios que podem ser afetados estão Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis e São Luiz do Anauá, com desligamentos planejados em diferentes bairros ao longo da semana. Na capital, os cortes estão previstos tanto no período da manhã quanto da tarde, enquanto no interior contemplam áreas urbanas e rurais.

Segundo a distribuidora, as ações fazem parte de um plano contínuo de manutenção e expansão da rede elétrica, com a expectativa de que, após a execução dos serviços, haja maior estabilidade no fornecimento e redução de ocorrências emergenciais. A empresa orienta que os consumidores se programem para os períodos de interrupção e adotem medidas preventivas durante os horários informados.

População e comércio se preparam para apagões

Apesar de os apagões programados se estenderem por cinco dias, a concessionária garante que as interrupções são pontuais e fazem parte de um cronograma técnico planejado para reforçar a infraestrutura elétrica local. A expectativa é que, com as intervenções, a rede apresente maior confiabilidade e menos falhas inesperadas no futuro.

As autoridades e fornecedores de energia recomendam que moradores e estabelecimentos se preparem para os períodos sem luz e adotem medidas de precaução, como uso de geradores ou lanternas, a fim de minimizar os impactos no dia a dia e nas atividades comerciais durante os cortes.