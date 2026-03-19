O Santos agiu rápido no mercado e já definiu seu novo comandante após a saída de Juan Pablo Vojvoda. O treinador foi demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, em plena Vila Belmiro, resultado que aumentou a pressão sobre o trabalho e culminou na decisão da diretoria.

A passagem de Vojvoda pelo Peixe chegou ao fim em meio a questionamentos sobre o desempenho da equipe, que não vinha apresentando evolução dentro de campo. Mesmo após receber respaldo em momentos anteriores, o argentino não resistiu à sequência de resultados negativos no início do Campeonato Brasileiro.

Sem perder tempo, o Santos avançou nas negociações e anunciou a contratação de Cuca como substituto. O técnico de 62 anos assinou contrato até o fim da temporada e chega com a missão de reorganizar o time e dar uma resposta imediata dentro de campo.

Último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG — Foto: Pedro Souza / Atlético

A escolha por Cuca passa pela experiência e pelo conhecimento do ambiente santista. Esta será a quarta passagem do treinador pelo clube, fator que pesou na decisão da diretoria, que buscava alguém capaz de assumir o comando sem necessidade de adaptação prolongada e lidar com a pressão do momento.

A expectativa é de que o novo técnico já esteja à frente da equipe no próximo compromisso pelo Brasileirão. Internamente, o Santos aposta que a troca no comando técnico pode representar um ponto de virada na temporada, trazendo mais estabilidade e competitividade ao elenco nas próximas rodadas.

A agenda do Santos na temporada