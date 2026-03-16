O Cruzeiro confirmou o encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe principal. A decisão foi tomada após o empate por 3 a 3 com o Vasco da Gama, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time sem vitórias nas primeiras rodadas da competição e aumentou a pressão interna pela troca no comando técnico.
Junto com Tite, também deixaram o clube os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fabio Mahseredjian. Em comunicado oficial, o Cruzeiro agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras, encerrando um ciclo que havia começado no fim de 2025.
Para a sequência imediata da temporada, o clube optou por uma solução interna. O time será comandado interinamente por Wesley Carvalho, auxiliar permanente da comissão técnica. Ele assume o comando das atividades e deve dirigir a equipe nos próximos compromissos enquanto a diretoria trabalha para definir um novo treinador.
Nos bastidores, a diretoria da SAF já analisa nomes para assumir o cargo em definitivo. Entre os principais alvos aparecem Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, e o argentino Marcelo Gallardo, que recentemente deixou o River Plate e está livre no mercado. Os dois treinadores são vistos como opções fortes para iniciar um novo ciclo no clube mineiro.
Enquanto a definição não acontece, a prioridade do Cruzeiro é reorganizar o time dentro de campo e tentar reagir no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que a escolha do novo comandante seja feita nos próximos dias, já que a diretoria busca uma mudança rápida para tirar a equipe da parte de baixo da tabela.
A agenda do Cruzeiro na temporada
- 18/03, 19h30 – Athletico-PR (F) – Brasileirão
- 22/03, 16h00 – Santos (C) – Brasileirão
- 01/04, a confirmar – Vitória (C) – Brasileirão
- 05/04, a confirmar – São Paulo (F) – Brasileirão
- 12/04, a confirmar – RB Bragantino (C) – Brasileirão
- 19/04, a confirmar – Grêmio (C) – Brasileirão
