A estabilidade no emprego é uma característica marcante do serviço público no Brasil, onde grande parte dos servidores, cerca de 65%, possui essa garantia após cumprir os requisitos legais. No entanto, essa realidade é bastante diferente em vários países desenvolvidos, onde a contratação pública funciona de forma mais próxima ao setor privado.

Nesses lugares, a aprovação em um processo seletivo não garante permanência no cargo por toda a carreira. Se você é brasileiro e quer prestar concurso para outros países, saiba que o modelo de estabilidade praticamente não existe em muitos lugares. Em vez de cargos vitalícios, o que predomina são contratos semelhantes ao regime da iniciativa privada ou acordos temporários.

Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos servidores públicos trabalham sob regras semelhantes ao chamado “at-will employment”, que permite a dispensa por questões de desempenho ou cortes de orçamento. Já na Suécia, a flexibilidade no mercado de trabalho é ainda maior: apenas cerca de 1% dos funcionários públicos possuem estabilidade.

Outros países também seguem essa lógica. No Reino Unido e no Canadá, grande parte das contratações públicas ocorre por meio de contratos de direito privado ou vínculos temporários, com forte foco em produtividade e eficiência. Em Portugal, embora exista a Bolsa de Emprego Público, o sistema também tem passado por mudanças que buscam aumentar a flexibilidade nas contratações.

Em muitos desses países, o objetivo é manter o setor público mais dinâmico e alinhado às necessidades do governo e do orçamento. Assim, a permanência no cargo depende principalmente de desempenho, avaliação profissional e disponibilidade de recursos, diferentemente do modelo brasileiro, onde a estabilidade costuma ser garantida após o ingresso no serviço público.

Modelo brasileiro é considerado exceção em muitos países

O modelo adotado no Brasil, que garante estabilidade após aprovação em concurso e período de estágio probatório, é visto como uma exceção quando comparado a várias nações desenvolvidas. A regra brasileira foi criada para proteger servidores de pressões políticas e garantir continuidade no funcionamento da administração pública.

Em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, o foco costuma estar mais na eficiência e na avaliação constante de desempenho. Nesses casos, a permanência no cargo depende da produtividade e das necessidades do governo, o que torna o vínculo de trabalho mais parecido com o da iniciativa privada.