Um número crescente de argentinos tem buscado oportunidades de trabalho no Brasil nos últimos anos. Dados da Receita Federal do Brasil mostram que a emissão de CPF para cidadãos da Argentina saltou de cerca de 8 mil por ano, entre 2016 e 2021, para quase 40 mil em 2025.

O documento é essencial para quem deseja trabalhar formalmente no país, indicando um aumento significativo da migração em busca de emprego. Grande parte desse movimento vem da província de Misiones, localizada na região de fronteira com os estados brasileiros do Sul. A área abriga cidades importantes como Puerto Iguazú e é conhecida por ser uma das maiores produtoras de erva-mate.

O setor sofreu forte impacto após mudanças econômicas implementadas pelo presidente Javier Milei. O governo decidiu acabar com a política que estabelecia um preço mínimo para a erva-mate, regra que existia desde 2002 e era definida pelo Instituto Nacional da Erva-Mate. Com a liberação do mercado, o valor pago pelo produto caiu drasticamente.

Segundo representantes do setor rural, o quilo da folha verde de erva-mate chegou a custar cerca de 420 pesos em 2023, mas atualmente é vendido por aproximadamente 180 pesos. Ao mesmo tempo, os custos de produção, combustíveis e insumos continuaram subindo. Esse cenário tem levado muitos trabalhadores e produtores da região a procurar novas oportunidades de renda no Brasil.

Crise no setor da erva-mate impulsiona migração

A queda no preço da erva-mate tem causado forte impacto econômico na região de Misiones, onde grande parte da população depende diretamente da produção agrícola. Com a redução da renda e o aumento dos custos de produção, muitos trabalhadores rurais passaram a enfrentar dificuldades para manter suas atividades no campo.

Diante desse cenário, o Brasil surge como uma alternativa próxima e com mais oportunidades de trabalho. Estados do Sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, acabam atraindo esses trabalhadores pela proximidade geográfica e pela oferta de empregos, principalmente em áreas agrícolas e de serviços.