A Caixa Econômica Federal deu início, nesta segunda-feira (20), à liberação dos recursos destinados ao programa social Bolsa Família e ao Auxílio Gás para o mês de outubro. O ciclo de pagamentos começa pelos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

Crédito em contas digitais

Os valores são creditados diretamente nas contas digitais dos contemplados, majoritariamente na Poupança CAIXA e na conta do aplicativo CAIXA Tem. Essa modalidade de depósito facilita a vida do cidadão, que pode administrar o dinheiro por meio do celular. Com o saldo digital, é possível realizar transações, quitações de boletos e aquisições sem a necessidade de deslocamento a uma agência bancária.

Entenda o auxílio gás

O Auxílio Gás dos Brasileiros é uma iniciativa do Governo Federal pensada para mitigar o impacto do custo do gás de cozinha (botijão de 13kg) no orçamento das famílias de baixa renda. A ajuda é paga a cada dois meses e seu montante corresponde, em média, à metade do preço médio nacional do botijão. Atualmente, a gestão do programa está a cargo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), sendo a Caixa a responsável pela operacionalização dos repasses, realizados conjuntamente com o Bolsa Família.

Confirmação do benefício: como consultar

Para saber se o benefício foi liberado, o cidadão dispõe de ferramentas digitais gratuitas da Caixa ou do governo federal. É possível acompanhar o andamento dos pagamentos por meio de aplicativos específicos: o App Bolsa Família, que oferece informações sobre datas, valores e status da concessão; o CAIXA Tem, que permite a verificação de saldo e a execução de operações como pagamentos e transferências; e o Portal Cidadão da Caixa, acessível pelo site oficial mediante login com CPF e senha.

Guia rápido para consulta no CAIXA Tem

Para checar se o Auxílio Gás de outubro já está disponível via CAIXA Tem, o processo é simples: após baixar o aplicativo oficial na loja do seu smartphone, o usuário deve fazer o login com suas credenciais. Na tela inicial, basta selecionar as opções “Extrato” ou “Benefícios”. Caso o valor ainda não tenha sido creditado, é preciso aguardar a data de pagamento estabelecida no calendário, que é escalonada conforme o dígito final do NIS.

Além da consulta, o aplicativo permite diversas transações: pagar contas de consumo (água, luz, telefone), fazer transferências, inclusive Pix, e realizar compras virtuais ou presenciais com o cartão de débito virtual.

Opções de saque e cálculo do valor

Mesmo com a facilidade da movimentação digital, quem prefere ter o dinheiro em mãos pode efetuar o saque sem a necessidade de um cartão físico. Basta gerar um código no próprio CAIXA Tem. A retirada pode ser feita em Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, caixas eletrônicos da CAIXA ou em agências, utilizando a identificação biométrica.

O montante do Auxílio Gás é determinado com base na média nacional de preço do botijão de 13 kg, dado apurado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A cada bimestre, o governo define o valor do repasse. Para o mês de outubro, o auxílio está fixado em cerca de R$ 52, representando a metade do preço médio do botijão no país, estimado em R$ 104.