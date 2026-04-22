Muita gente associa cidades cheias de arte e arquitetura diferente à Barcelona. Mas o que poucos sabem é que existe um lugar no Nordeste brasileiro com um estilo parecido e que vale muito a visita.

Essa Barcelona brasileira é a cidade de Olinda, que fica em Pernambuco, bem perto de Recife, lugar que é conhecido pelas casas coloridas, ruas de pedra e ladeiras. Como a cidade foi fundada ainda no período colonial, ela mantém até hoje um clima histórico bem preservado.

Por lá, o centro histórico é o principal destaque: você vai encontrar construções bem preservadas, como igrejas antigas, um lugar cheio de cultura e artesanato, com vários ateliês de artistas espalhados. Lugares como a Rua do Amparo e o Mercado da Ribeira são conhecidos pelo artesanato local e pelas peças feitas à mão. Um dos pontos mais visitados é o Alto da Sé, de onde dá para ter uma vista bonita da cidade e do mar.

Cultura forte e bem presente

Olinda é um dos maiores polos culturais do Nordeste, com eventos, exposições e manifestações populares o ano todo. Porém, ela é muito conhecida pelo seu Carnaval, que é um dos mais tradicionais do Brasil. Os bonecos gigantes e o ritmo do frevo atraem turistas do mundo inteiro. Além disso, Olinda é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, o que reforça a importância histórica e cultural do lugar.

A cidade também oferece boa comida, com pratos típicos da região, como a moqueca com banana. Como muitos restaurantes ficam em lugares altos, você pode desfrutar de uma bela vista enquanto come.

Vale a pena conhecer?

Vale a pena visitar por ser um destino completo, com história, cultura, arte e belas paisagens. É ideal para quem quer conhecer um lugar diferente no Brasil, com um clima que lembra cidades europeias, mas com uma identidade totalmente brasileira.