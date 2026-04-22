A Jeep já se prepara para um dos lançamentos mais importantes dos últimos anos no Brasil: o novo Jeep Avenger. Com estreia prevista para 2027, o modelo já começou a dar seus primeiros passos na fábrica da Stellantis em Porto Real (RJ), onde unidades de teste estão sendo montadas para ajustes finais antes do início da produção em série.

O Avenger chega com uma proposta estratégica clara: ser o novo SUV de entrada da marca no país, posicionando-se abaixo do Jeep Renegade. Para isso, a Jeep decidiu adaptar o modelo ao mercado brasileiro, abandonando as motorizações europeias e adotando o motor 1.0 turbo flex T200, já conhecido por sua eficiência.

Foto: Divulgação/Jeep

Outro destaque é a eletrificação. O modelo será equipado com sistema híbrido leve (MHEV) de 12V, tecnologia que auxilia o motor a combustão em momentos de maior exigência, como arrancadas e retomadas. Combinado ao câmbio automático CVT com simulação de sete marchas, o sistema contribui para reduzir o consumo de combustível e ainda traz benefícios fiscais.

Produzido sobre a plataforma Smart Car, a mesma utilizada por modelos como Citroën C3 e Citroën Aircross, o Avenger também marca uma mudança importante na estratégia industrial da Jeep. Será o primeiro carro da marca produzido no Brasil fora da planta de Goiana (PE), liberando espaço para novos projetos na unidade.

Espaço, tecnologia e foco no consumidor brasileiro

Com 4,08 metros de comprimento e entre-eixos de 2,56 metros, o Jeep Avenger promete bom aproveitamento interno, oferecendo mais espaço que alguns concorrentes diretos. O porta-malas de 380 litros também se destaca, superando inclusive o do Jeep Renegade, o que reforça a proposta prática para o dia a dia.

Além disso, a estratégia de produção compartilhada dentro do grupo Stellantis permite reduzir custos e aumentar a competitividade. Com isso, o Avenger chega como uma aposta forte para ampliar a presença da Jeep no segmento de entrada, mirando consumidores que buscam tecnologia, eficiência e preço equilibrado em um SUV moderno.