A Nissan já prepara uma novidade de peso para o mercado brasileiro. O novo SUV elétrico NX8 foi flagrado em testes no país e promete ser um dos modelos mais sofisticados da marca por aqui, mirando diretamente a crescente concorrência de veículos chineses.

Desenvolvido em parceria com a Dongfeng, o modelo é fruto de uma joint venture de mais de 20 anos entre as empresas. Essa colaboração permitiu reduzir o tempo de desenvolvimento em cerca de dois anos, além de cortar custos e adaptar o carro às demandas de mercados estratégicos, como o chinês — onde o SUV já foi lançado em 2026.

O grande destaque do NX8 está na sua motorização. A versão com tecnologia EREV (elétrico com extensor de autonomia) combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 148 cv com um motor elétrico de 265 cv, garantindo até 310 km de autonomia elétrica e impressionantes 1.450 km no total. Já as versões 100% elétricas podem chegar a 340 cv de potência e até 650 km de alcance.

Em tamanho, o SUV também impressiona. Com 4,87 metros de comprimento, ele supera rivais como Jeep Commander e Leapmotor C10, além de oferecer um porta-malas de 773 litros. O interior segue a tendência dos modelos chineses, com design minimalista, telas grandes e iluminação ambiente sofisticada, reforçando o posicionamento premium do modelo.

Visual futurista e estratégia global colocam SUV como aposta forte

O design do NX8 aposta em um visual moderno e tecnológico, com destaque para a dianteira com assinatura luminosa contínua e elementos que remetem à identidade “V-Motion” da Nissan. As laterais trazem maçanetas embutidas e rodas de até 20 polegadas, enquanto a traseira conta com lanternas interligadas e efeitos luminosos personalizáveis, seguindo a tendência global de SUVs eletrificados.

Mais do que um novo carro, o NX8 representa uma mudança estratégica da Nissan. A marca busca competir diretamente com fabricantes chinesas, adotando tecnologias semelhantes e acelerando sua presença no segmento elétrico. Caso seja confirmado no Brasil, o modelo deve chegar acima do futuro Nissan X-Trail, com preço possivelmente superior aos concorrentes atuais