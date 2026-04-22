Com os preços dos carros novos cada vez mais altos no Brasil, o mercado de usados virou a principal alternativa para quem busca economia. Dentro desse cenário, a Fiat se destaca pela grande oferta de modelos, manutenção acessível e facilidade de encontrar peças, o que ajuda a manter os custos baixos no dia a dia.

Entre as opções mais interessantes abaixo de R$ 50 mil, o Fiat Uno aparece como um dos mais populares. Conhecido pela robustez e baixo custo de manutenção, o modelo pode ser encontrado por menos de R$ 30 mil e ainda oferece bom consumo e mecânica simples, ideal para uso urbano.

Outra alternativa bastante procurada é o Fiat Palio, que durante anos foi um dos carros mais vendidos do país. Ele combina bom espaço interno, direção confortável e ampla disponibilidade no mercado de seminovos, sendo uma escolha equilibrada para quem quer custo-benefício.

Já o Fiat Punto surge como uma opção mais completa dentro da faixa de preço. Com acabamento superior e mais equipamentos, o modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 40 mil, sendo indicado para quem quer um carro mais confortável sem gastar muito.

Fechando a lista, modelos como Fiat Mobi e Fiat Siena também aparecem com frequência abaixo dos R$ 50 mil. O Mobi é ideal para quem busca um carro compacto e econômico, enquanto o Siena oferece mais espaço e porta-malas maior, sendo uma boa opção para famílias ou motoristas de aplicativo.

Fiat domina mercado de usados com manutenção barata

A forte presença da Fiat no mercado de usados não é por acaso. A marca italiana construiu ao longo dos anos uma reputação de veículos simples, confiáveis e com manutenção acessível, fatores decisivos para quem busca economizar na compra e no uso diário.

Além disso, a ampla rede de assistência e a facilidade de encontrar peças em todo o Brasil tornam os modelos da marca ainda mais atrativos. Isso ajuda a explicar por que carros como Uno, Palio e Mobi seguem entre os mais procurados por quem quer gastar pouco e ainda garantir um veículo funcional e confiável.