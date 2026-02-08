Beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos ao calendário: os pagamentos referentes a fevereiro de 2026 têm início nessa semana. Os repasses começam no dia 12 e seguem de forma escalonada até 27 de fevereiro. De acordo com dados de dezembro de 2025, o programa atende cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o país.

O gasto mensal do governo federal com o Bolsa Família é de aproximadamente R$ 12,7 bilhões. O valor mínimo pago é de R$ 600 por família, com possibilidade de adicionais conforme a composição familiar. Entre eles está o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade.

Também são pagos adicionais de R$ 50 para famílias com gestantes ou com filhos entre 7 e 18 anos, além de um complemento de R$ 150 destinado a lares com crianças de até 6 anos. Em dezembro de 2025, o valor médio recebido foi de R$ 691,37 por família, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218. O cálculo é feito a partir da soma de todos os rendimentos do domicílio, dividida pelo número de moradores. Se o resultado ficar abaixo desse limite, a família pode se enquadrar nas regras do Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

12 de fevereiro: NIS final 1

13 de fevereiro: NIS final 2

18 de fevereiro: NIS final 3

19 de fevereiro: NIS final 4

20 de fevereiro: NIS final 5

23 de fevereiro: NIS final 6

24 de fevereiro: NIS final 7

25 de fevereiro: NIS final 8

26 de fevereiro: NIS final 9

27 de fevereiro: NIS final 0

Previsão de pagamentos para 2026