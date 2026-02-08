Beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos ao calendário: os pagamentos referentes a fevereiro de 2026 têm início nessa semana. Os repasses começam no dia 12 e seguem de forma escalonada até 27 de fevereiro. De acordo com dados de dezembro de 2025, o programa atende cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o país.
O gasto mensal do governo federal com o Bolsa Família é de aproximadamente R$ 12,7 bilhões. O valor mínimo pago é de R$ 600 por família, com possibilidade de adicionais conforme a composição familiar. Entre eles está o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade.
Também são pagos adicionais de R$ 50 para famílias com gestantes ou com filhos entre 7 e 18 anos, além de um complemento de R$ 150 destinado a lares com crianças de até 6 anos. Em dezembro de 2025, o valor médio recebido foi de R$ 691,37 por família, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).
Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218. O cálculo é feito a partir da soma de todos os rendimentos do domicílio, dividida pelo número de moradores. Se o resultado ficar abaixo desse limite, a família pode se enquadrar nas regras do Bolsa Família.
Calendário do Bolsa Família em fevereiro
- 12 de fevereiro: NIS final 1
- 13 de fevereiro: NIS final 2
- 18 de fevereiro: NIS final 3
- 19 de fevereiro: NIS final 4
- 20 de fevereiro: NIS final 5
- 23 de fevereiro: NIS final 6
- 24 de fevereiro: NIS final 7
- 25 de fevereiro: NIS final 8
- 26 de fevereiro: NIS final 9
- 27 de fevereiro: NIS final 0
Previsão de pagamentos para 2026
- Março: de 18/03 a 31/03;
- Abril: de 16/04 a 30/04;
- Maio: de 18/05 a 29/05;
- Junho: de 17/06 a 30/06;
- Julho: de 20/07 a 31/07;
- Agosto: de 18/08 a 31/08;
- Setembro: de 17/09 a 30/09;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Deixe um comentário