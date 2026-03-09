O calendário de pagamentos do Bolsa Família sofreu uma alteração no mês de março de 2026 em comparação com fevereiro. Enquanto no mês anterior os depósitos começaram no dia 12, em março o início dos repasses foi adiado e só terá início no dia 18. A mudança segue a organização tradicional do programa, que distribui os pagamentos conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A alteração nas datas acontece por causa da quantidade de dias em cada mês. Fevereiro é mais curto, o que faz com que os depósitos comecem mais cedo. Já em março, como há mais dias úteis no final do mês, o cronograma foi ajustado para manter a regra de que os pagamentos devem ocorrer sempre nos últimos dez dias úteis.

Essa organização segue as diretrizes definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão do programa social. Dessa forma, os pagamentos continuam acontecendo de maneira escalonada, evitando sobrecarga no sistema e facilitando o acesso dos beneficiários ao dinheiro.

Com o novo cronograma, os primeiros depósitos serão feitos no dia 18 para beneficiários com NIS final 1. Os repasses continuam ao longo dos dias seguintes até chegar ao dia 31, quando recebem aqueles com NIS final 0. Apesar da mudança no início do calendário, a forma de pagamento e as regras do benefício permanecem as mesmas para as famílias atendidas.

Calendário do Bolsa Família para março de 2026