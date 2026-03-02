O calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2026 passou por uma mudança no mês de março, em comparação com fevereiro. Enquanto em fevereiro os depósitos começaram ainda no dia 12, seguindo o tradicional cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), em março o pagamento só terá início mais tarde, no dia 18.

Esse atraso no início dos repasses ocorre porque o mês de março tem mais dias úteis no final, já que fevereiro é mais curto — o que altera o cálculo para que os pagamentos sejam realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme regra estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em fevereiro, os beneficiários com NIS terminado em 1 começaram a receber no dia 12 e o cronograma seguiu até o final do mês, contemplando todos os dígitos em sequência. Já em março, os primeiros pagamentos serão feitos no dia 18 para quem tem final 1 no NIS, e se estenderão até o dia 31, quando os beneficiários com NIS final 0 terão o crédito liberado.

Essa diferença nas datas não altera a forma como o benefício é concedido, mas impacta o planejamento de quem depende do Bolsa Família para despesas mensais. Em ambos os meses, os pagamentos continuam ocorrendo de maneira escalonada e seguindo o modelo tradicional do programa, que busca organizar o fluxo dos repasses ao longo dos últimos dias úteis do mês.

Calendário do Bolsa Família para março de 2026