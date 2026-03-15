O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março de 2026 começa no dia 18 e segue até o dia 31 do mesmo mês. Como acontece tradicionalmente no programa, os depósitos são feitos de forma escalonada de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O calendário divulgado prevê as seguintes datas: beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 18 de março; final 2 no dia 19; final 3 no dia 20; final 4 no dia 23; final 5 no dia 24; e final 6 no dia 25. Já os beneficiários com NIS final 7 recebem no dia 26, final 8 no dia 27, final 9 no dia 30 e final 0 no dia 31 de março.

O valor mínimo pago pelo programa continua sendo de R$ 600 por família. No entanto, o benefício pode ser maior dependendo da composição familiar, já que o programa prevê pagamentos adicionais para determinados grupos dentro da casa.

Entre os extras previstos estão R$ 150 para cada criança de até seis anos e R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, gestantes e mães de bebês de até seis meses. Com esses adicionais, muitas famílias acabam recebendo valores superiores ao mínimo estabelecido pelo programa social.

Benefício atende milhões de famílias em todo o país

O Bolsa Família é considerado um dos principais programas de transferência de renda do Brasil e atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir critérios como limite de renda por pessoa na família.

Além disso, os beneficiários precisam manter algumas exigências nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes e o acompanhamento de vacinação. Essas regras fazem parte das condicionalidades do programa, que busca garantir proteção social e incentivar o acesso a serviços básicos.