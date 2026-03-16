Beneficiários do Bolsa Família podem receber um valor adicional de R$ 150 no pagamento referente ao mês de março. O extra faz parte do chamado Benefício Primeira Infância, criado dentro da reformulação do programa social e destinado a famílias que possuem crianças pequenas cadastradas no sistema do governo federal.

Na prática, o valor extra é pago para cada criança de até seis anos incompletos que esteja registrada no Cadastro Único da família. Assim, o benefício pode aumentar significativamente o valor recebido mensalmente, já que cada criança nessa faixa etária garante um acréscimo de R$ 150 ao pagamento do programa.

O adicional pode ser acumulado caso a família tenha mais de uma criança pequena. Isso significa que, por exemplo, famílias com duas crianças nessa idade podem receber R$ 300 extras no mês, além do valor mínimo de R$ 600 garantido pelo programa social.

Para garantir o pagamento do benefício extra, o governo exige que algumas regras sejam cumpridas. Entre elas estão a atualização do Cadastro Único, a carteira de vacinação das crianças em dia e o acompanhamento de saúde e educação previsto pelo programa. Caso essas condições não sejam atendidas, o valor adicional pode ser suspenso.

Calendário do Bolsa Família em março

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março começa no dia 18 e segue até o dia 31, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Como acontece tradicionalmente, os depósitos são feitos de forma escalonada para evitar filas e organizar o pagamento em todo o país.

Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1, no dia 18 de março. Depois disso, os pagamentos seguem em ordem crescente até o NIS final 0, que recebe no dia 31. Os valores são depositados diretamente na conta do beneficiário e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados em agências, lotéricas e correspondentes bancários.