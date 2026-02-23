O Brasil se tornou sede da maior fábrica da Coca-Cola no mundo em termos de produção, consolidando seu papel estratégico na indústria de bebidas global. Localizada em Jundiaí, no estado de São Paulo, a planta foi inaugurada em 1993 e, desde então, passou por constantes expansões tecnológicas e operacionais.

Hoje, a unidade ocupa cerca de 190 mil m², emprega cerca de 1.300 funcionários diretamente e funciona como um dos principais pontos de fabricação e distribuição da empresa no mundo — produzindo cerca de 2 bilhões de litros de bebidas por ano. A escolha de Jundiaí não foi por acaso: a cidade está estrategicamente posicionada próxima a grandes rodovias e centros urbanos.

Tal fator facilita a logística e a distribuição para o Sudeste e outras regiões do país. Essa localização reduz custos de transporte e melhora a eficiência no atendimento de uma demanda que inclui não apenas refrigerantes clássicos, mas também chás, sucos, água e bebidas isotônicas.

A fábrica opera com um alto nível de automação, com linhas de envase modernas que garantem rapidez, precisão e padronização na produção. Esses sistemas não apenas aumentam a capacidade produtiva, mas também ajudam a reduzir falhas e garantir a qualidade dos produtos entregues ao consumidor final.

Mais do que uma unidade de produção, a fábrica de Jundiaí também exerce impacto econômico e social na região. A presença da planta impulsiona a geração de empregos diretos e indiretos, estimula a qualificação profissional e fortalece a cadeia logística local, reafirmando a importância do Brasil como um polo industrial relevante dentro da rede global de produção da Coca-Cola.

Ranking dos maiores consumidores de Coca-Cola (em litros por ano)