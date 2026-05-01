O Fiat Grande Panda chega como uma das apostas mais importantes da Fiat para os próximos anos, principalmente por ser um veículo que reúne eficiência e eletrificação em um formato compacto que lembra modelos tradicionais como o Uno.

O visual do modelo segue uma linha mais quadrada, mas com detalhes que remetem aos utilitários clássicos da Fiat. O veículo conta com elementos modernos, como faróis em LED, painel digital, central multimídia, conectividade com smartphone e sistemas de assistência à condução. Além disso, o design de carroceria é mais simples e moderno.

Plataforma moderna e foco em eficiência

O carro foi desenvolvido sobre uma plataforma pensada para reduzir custos e facilitar diferentes tipos de uso, o que permite diferentes configurações. Ele deve ter versões híbridas leves e totalmente elétricas, sendo que a versão elétrica foi pensada principalmente para o uso no dia a dia.

Um passo importante

O Fiat Grande Panda representa uma mudança no segmento dos compactos, que agora passam a reunir mais tecnologia e opções de eletrificação, mas sem abrir mão da praticidade. A ideia é justamente acompanhar as novas necessidades da mobilidade urbana, mantendo um carro acessível e funcional para o dia a dia.

