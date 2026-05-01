Uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo confirmou o fechamento de uma importante unidade industrial fora do Brasil. A Whirlpool anunciou o encerramento das atividades de sua fábrica em Pilar, na Argentina, marcando uma mudança significativa em sua operação na América Latina. A decisão faz parte de uma reestruturação global da companhia.

A unidade argentina teve sua produção oficialmente transferida para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. A fábrica brasileira foi escolhida por já ter capacidade de absorver a demanda e por oferecer melhores condições operacionais.

Segundo a empresa, a mudança busca aumentar a eficiência e otimizar recursos dentro da estratégia global. A Whirlpool, responsável por marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid, destacou que a decisão está alinhada a um processo contínuo de revisão da estrutura produtiva.

A companhia pretende concentrar suas operações em unidades mais modernas e eficientes, reforçando sua competitividade no mercado. Além disso, a fábrica em território brasileiro deve se tornar um dos principais polos de produção da empresa na região.

Mesmo com o fechamento da unidade na Argentina, a empresa afirmou que continuará atendendo o mercado local por meio de produtos fabricados em outras unidades. A decisão, no entanto, evidencia um movimento de reorganização industrial que pode impactar empregos e a economia local.

Produção reforça polo industrial no interior paulista

A transferência da produção para o interior de São Paulo fortalece ainda mais a importância do Brasil na estratégia da empresa. A unidade de Rio Claro deve receber investimentos e modernizações, incluindo o uso de tecnologias como inteligência artificial e automação industrial. A expectativa é que a fábrica se torne uma das mais avançadas da América Latina.

Com isso, o país ganha relevância como centro de produção e exportação de eletrodomésticos na região. A concentração das operações também pode impulsionar a economia local, gerando novos investimentos indiretos.