O Brasil tem um representante no seleto grupo dos bilionários globais que se destaca não apenas pelo tamanho da fortuna, mas também pela história por trás do patrimônio. Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, aparece como o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de R$ 200 bilhões, segundo a revista Forbes.

Nascido em São Paulo, Eduardo Saverin mudou-se ainda criança com a família para os Estados Unidos, onde construiu sua formação acadêmica. Ele se graduou em Economia pela Universidade de Harvard, instituição em que conheceu Mark Zuckerberg e participou da criação do Facebook, inicialmente como uma rede social voltada a estudantes universitários.

Saverin teve papel fundamental no financiamento inicial do projeto e na estruturação do modelo de negócios da empresa, tornando-se um dos primeiros acionistas da plataforma. Após deixar o Facebook nos primeiros anos da companhia, Saverin manteve participação relevante na empresa, o que se mostrou decisivo com a expansão global da rede social e sua abertura de capital.

Com o passar do tempo, ele diversificou seus investimentos por meio de fundos de venture capital, especialmente na Ásia, onde se estabeleceu em Singapura. Discreto e longe dos holofotes, Saverin transformou a participação em uma startup universitária em uma das maiores fortunas do planeta, consolidando seu nome entre os bilionários mais influentes do setor de tecnologia.

Principais bilionários brasileiros (Forbes 2025)