Maio começou com uma boa notícia para milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Além da continuidade dos pagamentos mensais, muitas famílias poderão receber valores maiores neste mês.

Embora o valor mínimo do Bolsa Família continue em R$ 600, o total recebido pode ser maior dependendo da composição de cada família cadastrada no programa.

Famílias com crianças de até 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por criança. Já gestantes e famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos têm direito a um valor extra de R$ 50 para cada integrante.

Isso significa que uma família com duas crianças pequenas já consegue receber R$ 300 além do valor base. Se também houver adolescentes ou uma gestante na casa, o benefício pode aumentar ainda mais, chegando perto de R$ 900 em alguns casos.

Pagamentos seguem calendário oficial

Os depósitos continuam sendo feitos de forma escalonada, seguindo o número final do NIS de cada beneficiário. Neste mês, os pagamentos serão feitos entre os dias 18 e 29.

O dinheiro é depositado diretamente no aplicativo Caixa Tem, onde é possível fazer transferências e movimentar o valor pelo celular. Quem preferir também pode sacar o benefício utilizando o cartão do programa.