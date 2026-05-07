O Flamengo segue atento ao mercado e fechou a contratação de mais uma promessa para as categorias de base. O clube acertou a chegada do lateral-esquerdo Richard Lucas, de apenas 17 anos, que estava no Fluminense. Considerado um jogador versátil e de grande potencial, o jovem chega ao Rubro-Negro após despertar interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro.

Richard Lucas rescindiu contrato com o Fluminense nos últimos meses e ficou livre no mercado. Atento à situação, o Flamengo agiu rapidamente e conseguiu vencer a concorrência para garantir o atleta. A informação foi divulgada pelo youtuber Flazoeiro, que acompanha os bastidores do clube carioca.

Richard Lucas com a camisa do Fluminense – Leonardo Brasil/Fluminense

Além de atuar na lateral esquerda, Richard Lucas também pode jogar mais avançado, exercendo a função de ponta. Essa versatilidade é vista como um diferencial importante pela comissão técnica das categorias de base, já que o atleta pode contribuir em diferentes setores do campo dependendo da necessidade da equipe.

Apesar da movimentação, o Flamengo não busca reforços imediatos para o elenco profissional neste momento. A chegada de Richard Lucas faz parte de um planejamento voltado para médio e longo prazo, com foco no fortalecimento da base. Enquanto isso, a diretoria segue monitorando o mercado e deve intensificar as negociações para o time principal após a reabertura da janela de transferências.

Flamengo encerra disputa milionária e mira fortalecimento da liga

O Flamengo também ganhou destaque nos bastidores após chegar a um acordo com a Libra para encerrar a disputa envolvendo a divisão das receitas de audiência do Campeonato Brasileiro. O impasse girava em torno da fatia ligada aos índices de audiência dos jogos, que representa 30% da remuneração fixa do contrato de transmissão válido até 2029.

Com o entendimento firmado, o clube e os demais integrantes da Libra agora voltam o foco para o fortalecimento da futura Liga Nacional. A diretoria rubro-negra entende que o acordo representa um passo importante para ampliar receitas e aumentar o valor comercial do futebol brasileiro nos próximos anos.