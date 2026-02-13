O governo federal ampliou o acesso a itens de saúde e passou a oferecer fraldas geriátricas totalmente gratuitas por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). A iniciativa integra a política que, desde 14 de fevereiro de 2025, garante gratuidade de 100% para todos os medicamentos e insumos contemplados pelo programa.

Com a mudança, mais de 1 milhão de pessoas por ano, que antes pagavam coparticipação, deixam de ter qualquer custo com os produtos. Atualmente, o Farmácia Popular disponibiliza 41 medicamentos e itens de saúde sem cobrança ao público.

Quem tem direito às fraldas gratuitas

As fraldas geriátricas são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que necessitem de uso contínuo.

Para retirar o produto, é preciso apresentar documento oficial com foto e CPF, além de receita, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade. No caso de pessoa com deficiência, o documento deve conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Não é necessário cadastro prévio no programa. Basta comparecer a uma farmácia credenciada, identificada com a logomarca do Farmácia Popular.

Como funciona para pacientes acamados

Se o paciente estiver impossibilitado de ir até a farmácia, um representante legal pode fazer a retirada. É necessário apresentar receita médica válida, documento do beneficiário (com CPF) e documento oficial com foto e CPF do representante.

A prescrição deve conter número de registro do médico no CRM, assinatura, carimbo, endereço da unidade de saúde, data de emissão e identificação do paciente.

Programa ampliado

O Farmácia Popular atende atualmente 12 indicações de saúde, incluindo medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e anticoncepção.

Além das fraldas geriátricas, o programa também distribui absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual.