Muito associados à identidade do país, os cachorros Sem Raça Definida (SRD), popularmente conhecidos como “vira-latas”, certamente ocupam uma posição de destaque entre os cães favoritos dos brasileiros. No entanto, é importante lembrar que eles não estão sozinhos no páreo.

Dados atualizados da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) revelaram que diversos animais de raça também vêm se tornando extremamente populares, se destacando principalmente por atributos como sua adaptabilidade ao ambiente doméstico e facilidade de manejo.

E de acordo com o mais recente ranking da entidade, o Spitz alemão anão ou “Lulu-da-pomerânia” passou a predominar nas escolhas nos últimos anos, sobretudo em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Vale destacar que a preferência se justifica, já que, além do porte reduzido, que varia entre 18 e 24 cm, o cachorro ainda apresenta um temperamento predominantemente afetuoso, o que agrada muitos tutores por conta da facilidade para construir laços.

Além disso, o Spitz alemão anão também é famoso por sua silhueta elegante, frequentemente associada a um estilo de vida sofisticado, que pode influenciar a percepção social do tutor, conferindo-lhe um ar de maior status econômico.

Particularidades do Spitz Alemão: cuidados para garantir qualidade de vida ao cachorro

Apesar do sucesso da raça, potenciais tutores devem considerar que cuidar de um Spitz Alemão pode ser mais desafiador do que parece, uma vez que a raça exige cuidados especiais para viver bem, como:

Escovação de 2 a 3 vezes por semana com rasqueadeira e pente de aço para remover pelos mortos e evitar nós;

Banho a cada 15 dias com secagem feita com soprador ou secador morno para evitar fungos;

Higienização frequente da região dos olhos para evitar manchas de lágrima;

Prática moderada de exercícios, optando por caminhadas curtas e frequentes;

Evitar saltos em superfícies altas por conta da fragilidade dos ossos e articulações;

Limpeza bucal regular devido à alta propensão a tártaro da raça;

Evitar ambientes quentes, uma vez que o cachorro é extremamente sensível ao calor.