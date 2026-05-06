Novos detalhes sobre o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. vieram à tona após o episódio ocorrido em treino do Santos FC. O caso começou durante uma atividade no CT, quando uma dividida mais forte terminou com discussão entre os dois atletas, gerando grande repercussão nos bastidores do clube e nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pelo Canal do Lucas Musetti, o clima já estava tenso antes mesmo do confronto direto entre os jogadores. O rachão teria ficado mais pesado, com entradas duras, o que levou o técnico Cuca a expulsar Willian Arão após o volante revidar uma jogada mais forte de atletas da base.

Na sequência, Robinho Jr. teria feito uma provocação, insinuando proteção a Neymar, o que irritou o camisa 10. O craque respondeu de forma dura, citando a pouca experiência do jovem, e a discussão escalou. Durante uma pausa, comentários internos davam conta de que o atacante estava “folgado”, o que aumentou ainda mais a tensão.

Percebendo o ambiente carregado, Cuca organizou um duelo de um contra um — e Neymar fez questão de enfrentar o jovem. No confronto direto, Neymar chegou mais forte, mas acabou sendo driblado e caiu no lance. Após perder a jogada, Robinho Jr. desperdiçou o gol, o que gerou novas provocações de ambos os lados.

O episódio terminou com uma suposta agressão — descrita por alguns como um “tapão”, enquanto outros minimizam o contato. Abalado, o jovem deixou o treino com lágrimas nos olhos, enquanto Neymar tentou se desculpar logo em seguida.

Reação na prisão aumenta tensão familiar após episódio

A repercussão do caso chegou até Robinho, que cumpre pena no Brasil e ficou revoltado ao tomar conhecimento da suposta agressão envolvendo o filho, Robinho Jr.. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o ex-atleta reagiu com indignação ao saber do ocorrido, aumentando ainda mais a tensão em torno do episódio.

A situação reforçou o peso do caso fora de campo, já que o episódio deixou de ser apenas um problema interno do Santos e passou a envolver também o ambiente familiar. A reação de Robinho evidencia o impacto emocional do ocorrido e ajuda a explicar a decisão do entorno do jovem de buscar medidas formais após o desentendimento com Neymar.