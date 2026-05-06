A alimentação é considerada um fator central no desenvolvimento humano, contribuindo para o crescimento físico, cognitivo e emocional em todas as fases da vida. Na infância, contudo, esses efeitos tendem a ser ainda mais significativos.

Por conta disso, especialistas têm alertado sobre os riscos trazidos pelo aumento da presença dos alimentos ultraprocessados nas dietas de muitas crianças, sobretudo por conta de sua baixa densidade nutricional.

Ao contrário de alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais, que são essenciais para a formação de músculos, ossos e conexões neurais, os ultraprocessados têm efeito oposto e são apontados como prejudiciais ao desenvolvimento infantil.

E essa perspectiva foi confirmada por uma pesquisa conduzida por diferentes universidades australianas, que constatou os impactos de produtos como refrigerantes e refeições prontas na capacidade cognitiva de pessoas que os consumiam desde a infância.

A partir da análise de dados de mais de 2 mil adultos, cientistas identificaram uma relação entre o consumo desse tipo de alimento e o aumento de distúrbios cognitivos. Além disso, os resultados ainda revelaram que que atenção e foco podem ser afetados mesmo quando o consumo é baixo.

Outros malefícios dos alimentos ultraprocessados

Por conta de suas altas concentrações e sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, os alimentos ultraprocessados podem causar impactos severos no organismo, sobretudo quando seu consumo se torna frequente, desencadeando as seguintes consequências:

Doenças crônicas: obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes;

obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes; Câncer: estudos indicam que os alimentos ultraprocessados podem elevar significativamente o risco de câncer, especialmente colorretal, de mama e próstata;

estudos indicam que os alimentos ultraprocessados podem elevar significativamente o risco de câncer, especialmente colorretal, de mama e próstata; Problemas cognitivos e de saúde mental: estes produtos também estão relacionados a maior risco de depressão e declínio cognitivo;

estes produtos também estão relacionados a maior risco de depressão e declínio cognitivo; Deficiências nutricionais: a falta de fibras, proteínas e vitaminas pode enfraquecer o sistema imunológico e afetar o desempenho do organismo.

Para reduzir o consumo desse tipo de alimento, recomenda-se priorizar produtos com menos de cinco ingredientes na composição, dar preferência a alimentos naturais e, sempre que possível, optar pela preparação caseira.