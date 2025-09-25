Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, confirmou na última segunda-feira (22) que um novo concurso da instituição está prestes a ser lançado. O anúncio ocorreu durante a cerimônia de celebração dos 59 anos do FGTS, em Brasília.

De acordo com Vieira, o edital do concurso está em fase final de preparação e deverá incluir cargos estratégicos, como engenheiros, arquitetos e outras funções ainda não especificadas. “Estamos finalizando o edital do concurso”, destacou o presidente, ressaltando o compromisso da Caixa em reforçar seus quadros com profissionais qualificados.

Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido definido, espera-se que o concurso da Caixa atenda à crescente demanda por profissionais especializados em áreas técnicas e estruturais da instituição pública. O anúncio movimenta o cenário dos concursos federais e reacende a esperança de milhares de concurseiros em todo o país.

A nova seleção representa uma oportunidade significativa para quem busca estabilidade e remuneração competitiva — no último concurso, os salários variaram entre R$ 3.762,00 e R$ 14.915,00, além de oferecer benefícios atrativos. Até o momento, a comissão organizadora e a banca responsável pela aplicação das provas ainda não foram divulgadas.

No último concurso, realizado em 2021, foram oferecidas 4.050 vagas, atraindo mais de 1,2 milhão de inscritos. Esse grande número de participantes destaca a relevância do concurso da Caixa como uma das principais oportunidades de ingresso no serviço público brasileiro.

Como se preparar para concursos públicos

Conheça o edital: Leia atentamente o edital do concurso que você deseja prestar, identificando disciplinas, número de vagas, critérios de avaliação e prazos.

Monte um plano de estudo: Organize seu tempo diário de estudo, distribuindo as disciplinas conforme sua dificuldade e peso no concurso. Inclua revisões periódicas para fixar o conteúdo.

Priorize matérias essenciais: Dê atenção às disciplinas mais cobradas ou de maior peso, sem deixar de lado as menos frequentes.

Resolva questões de provas anteriores: Praticar com questões de concursos passados ajuda a entender o estilo das perguntas e os conteúdos mais recorrentes.

Faça simulados e provas completas: Teste seus conhecimentos e treine o gerenciamento do tempo de prova.

Use materiais de qualidade: Apostilas, videoaulas, cursos preparatórios e resumos confiáveis são aliados importantes.

Organize-se emocionalmente: Mantenha disciplina, mas também cuide da saúde mental, do sono e da alimentação. Pausas regulares ajudam na concentração.

Fique atento a atualidades: Muitos concursos exigem conhecimento de notícias recentes e temas relevantes da sociedade, política e economia.

Participe de grupos de estudo: Discutir conteúdos com colegas pode ajudar na fixação e na troca de estratégias de estudo.