Essa sexta-feira (24) chega com alívio para milhares de brasileiros: a liberação de R$ 600 do Bolsa Família já está em andamento. A distribuição dos valores segue uma organização escalonada, baseada no último número do NIS. E quem tem NIS final 6 já pode sacar a partir de hoje. Já na sequência, recebem:

NIS final 7: 27 de abril

NIS final 8: 28 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Benefício que vai além do básico

Embora o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600, muitas famílias recebem um total maior graças aos adicionais incluídos no programa. Para cada criança de até 6 anos, há um acréscimo de R$ 150.

Além disso, o programa também paga R$ 50 extras para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, e mães que estão amamentando. Esses valores são somados ao benefício principal, elevando a média recebida pelas famílias, dependendo da composição familiar.

Acesso e acompanhamento

A consulta de valores, datas e possíveis adicionais pode ser feita diretamente no aplicativo oficial do Bolsa Família. A ferramenta facilita o acompanhamento e ajuda as famílias a manterem o controle do benefício.