O município de Maragogi, no litoral norte de Alagoas, vem ganhando destaque como um verdadeiro paraíso natural que lembra cenários das Maldivas. Conhecido como “Caribe Brasileiro”, o destino encanta turistas com suas águas cristalinas, tons azul-turquesa e paisagens praticamente intocadas.

O grande destaque da região são as famosas galés, piscinas naturais formadas por recifes de corais a poucos quilômetros da costa. Durante a maré baixa, o local se transforma em um aquário natural, ideal para mergulho com snorkel e observação da rica vida marinha, sendo um dos cartões-postais mais impressionantes do Nordeste.

Além das galés, Maragogi abriga praias paradisíacas como Antunes, Barra Grande e Ponta do Mangue, todas com areia clara, coqueiros e mar calmo. Outro fenômeno que chama atenção é o chamado Caminho de Moisés, uma faixa de areia que surge no meio do mar, criando uma experiência única para os visitantes.

O turismo na região é bem estruturado, com opções que vão desde resorts completos até pousadas mais simples e acolhedoras. Passeios de catamarã, mergulhos e gastronomia à base de frutos do mar completam a experiência, tornando o destino um dos mais procurados do Brasil.

Piscinas naturais e mar cristalino transformam Maragogi em joia do Nordeste

Localizada entre Maceió e Recife, a cidade de Maragogi se destaca pela combinação de beleza natural e tranquilidade. O clima tropical garante temperaturas agradáveis durante todo o ano, sendo o período entre setembro e março o mais indicado para quem busca mar calmo e águas ainda mais cristalinas.

Por estar inserida na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a região exige cuidados especiais com a preservação ambiental. O uso de protetor solar biodegradável e o respeito às regras de visitação são fundamentais para manter intacta a biodiversidade local, garantindo que esse verdadeiro paraíso continue encantando futuras gerações.