O Volkswagen SP2 é um dos modelos mais icônicos já produzidos no Brasil e chama atenção até hoje pelo visual que lembra superesportivos como os da Lamborghini. Com linhas aerodinâmicas, capô alongado e design marcante, o carro se tornou símbolo de uma época em que o país buscava criar seus próprios esportivos.

Produzido entre 1972 e 1976 em São Bernardo do Campo, o modelo foi desenvolvido pela Volkswagen do Brasil durante o período do chamado “milagre econômico”. Como as importações eram restritas, a ideia era oferecer ao público nacional um carro esportivo acessível, utilizando base mecânica já existente no país.

Equipado com motor 1.7 boxer de quatro cilindros refrigerado a ar, o SP2 entregava cerca de 75 cavalos de potência. Apesar do desempenho modesto — que rendeu a fama de “bonito, mas não anda” — o carro conquistou admiradores pelo design ousado e pela proposta inovadora para o mercado brasileiro da época.

Ao todo, foram produzidas aproximadamente 10.200 unidades, o que torna o modelo raro atualmente. Hoje, o Volkswagen SP2 é considerado item de coleção e altamente valorizado, sendo reconhecido como um dos maiores ícones do design automotivo nacional.

Design marcante e produção limitada transformaram o SP2 em relíquia

Mesmo com produção curta, o Volkswagen SP2 deixou um legado importante no Brasil e no exterior. Seu visual inovador chamou atenção em exposições internacionais e até hoje é celebrado por colecionadores e entusiastas de carros clássicos.

O modelo representa uma fase única da indústria automotiva brasileira, em que criatividade e adaptação foram essenciais. Décadas depois, o SP2 segue valorizado e admirado, provando que, mesmo sem desempenho de superesportivo, seu estilo foi suficiente para entrar para a história.