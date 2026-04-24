Durante anos, sedãs médios com motor 2.0, como o Nissan Sentra, eram vistos como carros de rico. Eles chamavam atenção pelo conforto e pelo visual, e por oferecer uma boa condução. Mas hoje, esse cenário mudou bastante.

Com o tempo, o Sentra deixou de ser exclusividade e começou a aparecer em corridas de aplicativo. Isso aconteceu porque ele combina um motor 2.0 de bom funcionamento com câmbio automático do tipo CVT. isso significa que carro que roda bem na cidade, gasta relativamente pouco e não exige manutenção complicada, que é importante para quem depende do veículo para trabalhar todos os dias.

Conforto como diferencial

Para motoristas de app, o conforto virou uma vantagem do Sentra, já que ele oferece bom espaço, além de um porta-malas grande que ajuda em corridas com bagagens. Outro ponto que chama atenção é o isolamento acústico, que reduz o barulho externo e torna a viagem mais tranquila. Outros detalhes, como a central multimídia com conexão ao celular, também melhoram a experiência para o motorista.

Nova percepção

Essa mudança fez o Nissan Sentra ganhar uma nova identidade: ele continua sendo um carro bonito e bem equipado, mas agora também é visto como uma boa opção para trabalho.