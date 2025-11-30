A Caixa Econômica Federal permanece no centro da administração financeira de três importantes programas sociais do Governo Federal: Bolsa Família, Bolsa Atleta e Auxílio Gás. A instituição é responsável por organizar os calendários, operar os repasses e garantir que os recursos cheguem mensalmente aos beneficiários em todas as regiões do país.

Entre os auxílios, o Bolsa Família é o mais abrangente, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único e com renda mensal por pessoa de até R$ 218. No entanto, os outros programas também possuem impacto significativo e atendem públicos distintos, reforçando o compromisso social do governo.

Incentivo ao desenvolvimento esportivo

O Bolsa Atleta, mantido pelo Ministério do Esporte e pago via Caixa, tem o objetivo de assegurar suporte financeiro a atletas que não contam com patrocínio privado. A iniciativa busca dar autonomia para que esses profissionais foquem nos treinamentos e nas competições, representando o país no cenário nacional e internacional.

O benefício inclui desde atletas escolares e de base até competidores de alto rendimento, contemplando esportes olímpicos e paralímpicos. Os repasses variam conforme a categoria, podendo ir de R$ 410 a R$ 16.629 mensais durante contratos de 12 meses, com possibilidade de renovação.

Para participar, o interessado deve preencher o formulário disponível no site do Ministério do Esporte e enviar a documentação solicitada. A relação final de aprovados é publicada no Diário Oficial da União.

Auxílio Gás: apoio direto à compra do botijão

Outro programa operacionalizado pela Caixa é o Auxílio Gás, destinado a ajudar famílias de baixa renda na compra do botijão de 13 quilos. Têm direito ao benefício os inscritos no CadÚnico com renda por pessoa de até meio salário mínimo, além de quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Há prioridade para casas chefiadas por mulheres sob medida protetiva diante de casos de violência doméstica. Os pagamentos seguem o mesmo calendário do Bolsa Família, facilitando o planejamento financeiro das famílias atendidas.

Complementos no Bolsa Família

O Bolsa Família também oferece valores adicionais, variando conforme a composição da família. Além do benefício base de R$ 600, são pagos R$ 150 para cada criança até seis anos e R$ 50 extras para gestantes, bebês e jovens de 7 a 18 anos.

Como garantir a continuidade dos pagamentos

Para evitar bloqueios e manter os benefícios, o governo orienta que os beneficiários sigam algumas recomendações:

• Manter os dados atualizados no Cadastro Único sempre que houver mudança de escola, endereço ou composição familiar.

• Conferir o dígito final do NIS para acompanhar a data correta de pagamento.

• Consultar os aplicativos oficiais, como Caixa Tem e Bolsa Família, para acompanhar extratos e mensagens.

• Desconfiar de pedidos de dados pessoais por links ou mensagens, já que órgãos oficiais não fazem esse tipo de contato.

Essas medidas ajudam a evitar fraudes e garantem que os valores sejam depositados de forma regular, chegando a quem realmente precisa.