Sacar dinheiro em caixas eletrônicos no Brasil pode ficar mais caro em 2026, com tarifas que chegam a quase R$ 7 por operação. Em alguns bancos digitais, a cobrança já é realidade e gira em torno de R$ 6,50 por saque, valor que chama a atenção dos consumidores acostumados à gratuidade em anos anteriores.

A taxa é aplicada principalmente quando o cliente utiliza caixas de redes parceiras, como Banco24Horas ou Saque e Pague. Nesses casos, o valor cobrado não representa apenas lucro da instituição financeira, mas também o repasse de custos operacionais e impostos envolvidos na disponibilização do serviço físico de retirada de dinheiro.

Além disso, a cobrança ocorre geralmente por transação, ou seja, cada saque realizado gera uma nova tarifa. Em algumas situações, não há franquia gratuita mensal, o que significa que o cliente paga o valor integral sempre que optar por retirar dinheiro em espécie.

Esse movimento acompanha uma tendência do setor bancário, que tem incentivado o uso de meios digitais, como transferências e pagamentos eletrônicos. Mesmo assim, o saque em dinheiro ainda é necessário para muitos brasileiros, o que torna a tarifa um custo adicional no dia a dia financeiro.

Entenda por que a taxa é cobrada e como evitar gastos

A cobrança pelo saque está diretamente ligada à estrutura das redes interbancárias, que conectam caixas eletrônicos de diferentes instituições. Quando o cliente utiliza um terminal que não pertence ao seu banco, há custos envolvidos na operação, que acabam sendo repassados ao usuário em forma de tarifa.

Para evitar esses gastos, especialistas recomendam priorizar pagamentos digitais, como Pix e cartão de débito, além de verificar se o banco oferece saques gratuitos dentro de um limite mensal. Outra alternativa é concentrar retiradas em menos operações, reduzindo o número de vezes em que a tarifa será aplicada.