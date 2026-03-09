O calendário de feriados no Brasil pode ganhar uma nova data caso um projeto de lei em análise no Congresso seja aprovado. A proposta prevê transformar o Dia da Bíblia em feriado nacional, incluindo oficialmente a celebração no calendário do país. A iniciativa foi apresentada pelo deputado Aureo Ribeiro na Câmara dos Deputados do Brasil.

O projeto, identificado como PL 776/2026, propõe alterar a legislação que atualmente apenas reconhece a data comemorativa. Caso seja aprovado, o Dia da Bíblia — celebrado no segundo domingo de dezembro — passaria a ser oficialmente considerado feriado nacional. A medida ainda precisa passar pelas comissões da Câmara antes de seguir para votação.

Segundo o autor da proposta, a criação do feriado busca reconhecer a importância cultural, histórica e religiosa da Bíblia para a sociedade brasileira. O parlamentar argumenta que a celebração mobiliza milhões de pessoas em todo o país e representa uma manifestação cultural amplamente difundida entre a população.

O projeto também aponta que o impacto econômico tende a ser pequeno, já que a data é comemorada em um domingo, quando grande parte das atividades já está suspensa. Se aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo federal, o Dia da Bíblia passará a integrar oficialmente a lista de feriados nacionais do Brasil.

Quais são os próximos feriados nacionais em 2026

Mesmo com a possibilidade de um novo feriado ser criado, o calendário brasileiro ainda conta com diversas datas nacionais ao longo de 2026. Entre os principais estão o Tiradentes, celebrado em 21 de abril, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, e o Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. Essas datas costumam interromper atividades escolares e parte das jornadas de trabalho em todo o país.

No segundo semestre, também fazem parte do calendário o Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), o Finados (2 de novembro), o Proclamação da República (15 de novembro) e o Natal, celebrado em 25 de dezembro. Essas datas são reconhecidas oficialmente em todo o território nacional e costumam movimentar viagens, eventos religiosos e momentos de descanso para milhões de brasileiros.