Um caminhoneiro foi flagrado realizando ultrapassagens perigosas e manobras de alto risco na BR-251, no trecho que passa pelo município de Francisco Sá. O caso ocorreu na última quinta-feira (5) e foi registrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento na rodovia.

De acordo com a PRF, os agentes perceberam que o condutor realizava ultrapassagens em locais proibidos e em condições inadequadas de segurança. Segundo a corporação, a atitude colocava em risco não apenas o motorista do caminhão, mas também os demais usuários da estrada.

Durante a abordagem, os policiais também constataram que o motorista, de 44 anos, dirigia sem cumprir o período obrigatório de descanso exigido para condutores profissionais. Diante das irregularidades, foram lavrados autos de infração contra o condutor.

As ultrapassagens perigosas são classificadas como infrações gravíssimas e podem resultar em multa elevada, além de outras penalidades que afetam a habilitação. O veículo foi retido até que o motorista cumpra o tempo de descanso obrigatório em local adequado.

Fiscalização busca evitar acidentes nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal reforçou que ações de fiscalização são realizadas de forma constante nas rodovias federais para coibir comportamentos imprudentes no trânsito. O objetivo é reduzir o risco de acidentes e garantir mais segurança para motoristas e passageiros.

Segundo a corporação, ultrapassagens em locais proibidos estão entre as principais causas de acidentes graves nas estradas. Por isso, a orientação é que os condutores respeitem as regras de trânsito e dirijam com atenção redobrada, especialmente em rodovias de pista simples.