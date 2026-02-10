Aos 75 anos, Phil Collins, ícone do pop e do rock mundial, transformou mais de cinco décadas de sucesso em um patrimônio que inclui imóveis de alto padrão, que chamam atenção pelo luxo, localização e cifras envolvidas.

Mesmo sendo responsável por canções que marcaram gerações, tanto em carreira solo quanto à frente do Genesis, Collins sempre evitou a exposição de sua vida pessoal. Por esse motivo, ele optou por residências que oferecessem conforto, privacidade e contato com a natureza. Características encontradas em uma mansão do artista, localizada nos Estados Unidos.

Mansão milionária em Miami chama atenção pelo cenário

Localizada em Miami, na Flórida, a mansão de Phil Collins está avaliada em cerca de US$ 33 milhões, valor que ultrapassa R$ 160 milhões na cotação atual. O imóvel está entre os mais valorizados da região e se destaca tanto pela localização estratégica quanto pela estrutura.

Projetada para integrar ambientes internos e externos, a residência conta com grandes janelas que garantem iluminação natural e vista constante para a água. Um dos diferenciais é a presença de um lago ornamental dentro da propriedade, além do acesso direto ao mar.

A mansão possui diversos quartos com suítes amplas, salas de estar integradas e espaços pensados para receber convidados com discrição. Na área externa, piscina voltada para o mar, jardins bem cuidados, deck privativo e espaços de convivência ao ar livre completam o cenário de luxo.

Como é comum em residências de celebridades internacionais, o imóvel conta com segurança reforçada, fator considerado essencial ao artista, que atualmente mantém uma rotina mais reservada devido a questões de saúde.

Patrimônio reflete sucesso além da música

A propriedade em Miami representa apenas parte da fortuna de Phil Collins, estimada em cerca de R$ 872 milhões. Mesmo afastado das turnês, o artista segue gerando receita com direitos autorais e plataformas digitais.

O investimento em imóveis de alto padrão reforça uma estratégia de preservação patrimonial, garantindo uma fortuna atravessa gerações e mantém seu nome entre os artistas mais ricos do mundo.