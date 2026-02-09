Aos 81 anos, Chico Buarque optou por uma mudança significativa em seu estilo de vida. O compositor carioca escolheu a Île Saint-Louis, em Paris, como residência ao lado da esposa, a jurista Carol Proner. Conhecida pelo charme histórico e pela atmosfera reservada, a ilha se tornou o refúgio ideal para o artista, que sempre valorizou a discrição mesmo no auge da fama.

Essa nova fase é vivida com a tranquilidade proporcionada por um patrimônio sólido. Em 2023, Chico venceu uma ação judicial contra editoras, garantindo uma indenização estimada em R$ 4 milhões referente a direitos autorais. O desfecho reforçou a segurança financeira do cantor, permitindo que ele aproveite o período europeu sem preocupações e com liberdade para escolhas pessoais.

A mudança contrasta com a rotina que ele mantinha no Rio de Janeiro, especialmente no Leblon, onde era frequentemente cercado por fãs e paparazzi. Em Paris, a dinâmica é diferente. A Île Saint-Louis funciona como uma espécie de fortaleza suave, cercada por prédios históricos e moradores que prezam pelo anonimato, criando um ambiente em que a privacidade é respeitada acima de tudo.

Apesar da discrição, o casal não leva uma vida reclusa. Chico e Carol costumam aproveitar a cidade caminhando, explorando o entorno com naturalidade. A localização estratégica da ilha permite fácil acesso a bairros como o Marais, bastando atravessar uma das pontes sobre o rio Sena, unindo o melhor da vida cultural parisiense com a serenidade de um endereço reservado.

O Marais contrasta totalmente com a tranquilidade da ilha onde o casal vive. Trata-se de um bairro vibrante, repleto de galerias de arte, brechós e reconhecido internacionalmente como um dos principais pontos de encontro da comunidade LGBT+. É nesse cenário intenso e movimentado que Chico e Carol costumam circular, convivendo de forma natural entre moradores e visitantes.