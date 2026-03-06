O fim de semana deve ser marcado por instabilidade em Porto Alegre. A previsão do tempo indica a ocorrência de chuva e trovoadas na capital do Rio Grande do Sul, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas em diferentes momentos do dia.

No sábado, a chegada de áreas de instabilidade deve provocar períodos de chuva acompanhados de descargas elétricas. As temperaturas tendem a ficar mais amenas em comparação com os últimos dias, com mínima por volta dos 20 °C e máxima próxima de 25 °C.

Os ventos devem soprar entre fracos e moderados, o que ajuda a manter o tempo fechado e favorece a formação de nuvens carregadas. Esse cenário aumenta a possibilidade de precipitações ao longo do dia, principalmente durante a tarde e a noite.

No domingo, o céu ainda deve permanecer bastante nublado, mas a tendência é de que a chuva ocorra de forma mais isolada. As temperaturas podem subir levemente, com máximas próximas de 27 °C, enquanto o tempo começa a apresentar sinais de melhora gradativa.

Mudança no tempo traz alívio no calor

A instabilidade prevista para o fim de semana também deve provocar uma leve queda nas temperaturas na capital gaúcha. O cenário representa uma mudança em relação aos dias recentes de calor e tempo mais seco registrados na região.

A expectativa é que, no início da próxima semana, o tempo comece a se estabilizar gradualmente. Com a diminuição da chuva, o sol deve voltar a aparecer entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas nos dias seguintes.