Enquanto grande parte do país se prepara para o Carnaval nos dias tradicionais de fevereiro ou março, uma capital brasileira decidiu mudar o calendário da folia. Em Porto Alegre, os desfiles das escolas de samba foram antecipados e acontecerão na quinta-feira, 26 de fevereiro, em uma data diferente do restante do Brasil.
A alteração ocorre para evitar conflitos com os grandes desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo, permitindo melhor logística, transmissão e participação das escolas gaúchas no evento. Durante um evento realizado na noite de quinta-feira (8), no Mercado Público, foram anunciados o calendário e a ordem dos desfiles das escolas de samba.
As escolas de samba dos grupos Ouro e Prata irão desfilar nos dias 27 e 28 de fevereiro. Já as escolas do Grupo Bronze se apresentam em 21 de fevereiro, na Esplanada da Restinga. Como atual campeã, a escola Imperadores do Samba teve a prerrogativa de escolher a data e o horário do seu desfile.
Veja a ordem dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre
Sábado, 21 de fevereiro
Grupo Bronze
- Convidada: Imortais Tricolores
- Convidada: Gaviões da Vila Nova
- Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro
- Unidos do Guajuviras
- Império dos Herdeiros
- Acadêmicos da Orgia
- Império da Zona Norte
- Samba Puro
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Grupo Prata
- União da Vila do IAPI
- Protegidos da Princesa Isabel
- Filhos de Maria
- Academia de Samba Praiana
Grupo Ouro
- Bambas da Orgia
- Imperatriz Dona Leopoldina
- Império do Sol
- Unidos de Vila Isabel
Sábado, 28 de fevereiro
Tribo carnavalesca Os Comanches
Grupo Prata
- Academia de Samba Cohab-Santa Rita
- Copacabana
- Realeza
- Unidos da Vila Mapa
Grupo Ouro
- União da Tinga
- Acadêmicos de Gravataí
- Imperadores do Samba
- Estado Maior da Restinga
- Fidalgos e Aristocratas
