Enquanto grande parte do país se prepara para o Carnaval nos dias tradicionais de fevereiro ou março, uma capital brasileira decidiu mudar o calendário da folia. Em Porto Alegre, os desfiles das escolas de samba foram antecipados e acontecerão na quinta-feira, 26 de fevereiro, em uma data diferente do restante do Brasil.

A alteração ocorre para evitar conflitos com os grandes desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo, permitindo melhor logística, transmissão e participação das escolas gaúchas no evento. Durante um evento realizado na noite de quinta-feira (8), no Mercado Público, foram anunciados o calendário e a ordem dos desfiles das escolas de samba.

As escolas de samba dos grupos Ouro e Prata irão desfilar nos dias 27 e 28 de fevereiro. Já as escolas do Grupo Bronze se apresentam em 21 de fevereiro, na Esplanada da Restinga. Como atual campeã, a escola Imperadores do Samba teve a prerrogativa de escolher a data e o horário do seu desfile.

Veja a ordem dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre

Sábado, 21 de fevereiro

Grupo Bronze

Convidada: Imortais Tricolores

Convidada: Gaviões da Vila Nova

Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro

Unidos do Guajuviras

Império dos Herdeiros

Acadêmicos da Orgia

Império da Zona Norte

Samba Puro

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Grupo Prata

União da Vila do IAPI

Protegidos da Princesa Isabel

Filhos de Maria

Academia de Samba Praiana

Grupo Ouro

Bambas da Orgia

Imperatriz Dona Leopoldina

Império do Sol

Unidos de Vila Isabel

Sábado, 28 de fevereiro

Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

Academia de Samba Cohab-Santa Rita

Copacabana

Realeza

Unidos da Vila Mapa

Grupo Ouro