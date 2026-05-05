A Fiat iniciou o mês de maio com uma oferta agressiva para um de seus modelos mais desejados no Brasil. O Fiat Fastback teve redução de preço que ultrapassa os R$ 20 mil, chamando atenção de quem busca um SUV moderno, tecnológico e mais acessível.

O destaque fica para a versão Audace Hybrid 2026, que recebeu um bônus de até R$ 24 mil, podendo chegar a valores ainda maiores dependendo da negociação com veículo usado na troca. A estratégia da montadora é manter o modelo competitivo no mercado e atrair novos consumidores com condições facilitadas.

Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 – Divulgação/FIAT

Além do desconto expressivo, a Fiat também oferece condições especiais de financiamento. Em alguns planos, o modelo pode ser adquirido com parcelas na faixa de R$ 2.564, além de taxa zero de juros, o que reduz significativamente o custo final para o comprador.

O Fastback se destaca pelo design moderno e pelo conjunto mecânico eficiente. A versão híbrida leve combina o motor turbo com um sistema elétrico auxiliar, oferecendo melhor consumo de combustível sem abrir mão do desempenho — um dos grandes atrativos do modelo no segmento.

Descontos variam e podem ser ainda maiores dependendo do cliente

Os valores promocionais podem variar de acordo com o perfil do comprador e as condições da negociação. Em alguns casos, como para clientes PcD ou programas específicos, os descontos podem ultrapassar os R$ 28 mil, tornando o modelo ainda mais competitivo dentro da categoria.

Além disso, campanhas com bônus na troca de seminovos e condições especiais de financiamento ajudam a ampliar ainda mais a redução no preço final. No entanto, as ofertas costumam ter prazo limitado e dependem da disponibilidade nas concessionárias, o que exige atenção dos interessados para aproveitar as melhores condições.