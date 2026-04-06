O Chevrolet Onix aparece como um dos carros mais econômicos do Brasil em 2026, com destaque para sua eficiência no uso urbano. Na versão 1.0 turbo com câmbio manual, o modelo alcança 12,4 km/l na cidade com gasolina, número que o coloca entre os principais destaques do país quando o assunto é economia de combustível.

Além do bom desempenho urbano, o Onix também chama atenção pelos números na estrada, chegando a até 17,7 km/l com gasolina. Equipado com motor de três cilindros e foco em eficiência energética, o modelo se tornou referência no segmento de compactos, equilibrando consumo, desempenho e custo de manutenção — fatores cada vez mais valorizados pelos motoristas brasileiros.

Apesar da liderança, o ranking dos mais econômicos de 2026 conta com forte concorrência. Modelos como o Renault Kwid, o Fiat Mobi e o Peugeot 208 também se destacam, com médias urbanas que superam os 13 km/l com gasolina em alguns casos. Esses veículos apostam em motores menores e menor peso para garantir melhor rendimento.

Outros nomes como Volkswagen Virtus e Fiat Cronos também aparecem na lista dos mais eficientes, mostrando que não apenas hatches, mas também sedãs compactos podem oferecer bom consumo. A tendência do mercado é clara: com o combustível em alta, economia se tornou um dos principais critérios na escolha de um carro novo.

Consumo eficiente vira prioridade entre motoristas brasileiros

O aumento constante no preço dos combustíveis tem levado consumidores a priorizar veículos com menor consumo no dia a dia. Modelos com motores 1.0 e tecnologias voltadas à eficiência energética dominam o ranking, oferecendo economia tanto na cidade quanto na estrada, sem abrir mão de desempenho básico para uso cotidiano.

Além disso, fatores como peso do veículo, aerodinâmica e tipo de condução influenciam diretamente nos números finais de consumo. Por isso, mesmo entre os carros mais econômicos, o rendimento pode variar conforme o estilo do motorista — reforçando a importância de uma direção mais consciente para maximizar a economia no bolso.