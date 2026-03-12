Uma mudança recente na legislação está provocando uma verdadeira reviravolta no mercado automotivo da Argentina. O governo decidiu eliminar o chamado “imposto do luxo”, tributo que incidia sobre veículos de alto valor e que elevava significativamente o preço de carros premium vendidos no país. A medida já começa a refletir diretamente nas concessionárias.

Esse imposto tinha uma alíquota nominal de cerca de 18%, mas, com a incidência de outros tributos, a carga total chegava a aproximadamente 21,95% sobre o valor dos veículos. Na prática, isso inflava os preços de carros mais caros e dificultava as vendas no setor. A retirada da taxa faz parte de uma tentativa de reorganizar o mercado e estimular a economia automotiva do país.

Os efeitos já são visíveis em modelos de alto padrão. O esportivo Porsche 911 Turbo S, por exemplo, teve redução de até US$ 128 mil após a mudança nas regras tributárias. Já o Ford Mustang Dark Horse também ficou mais barato no país vizinho, passando a custar cerca de US$ 75 mil, valor significativamente menor do que antes da reforma.

Outras montadoras também começaram a ajustar suas tabelas de preços. Marcas como Audi, Mercedes‑Benz e Toyota já anunciaram cortes em alguns modelos, com reduções médias próximas de 15%. A expectativa do setor é que a queda nos preços ajude a reaquecer as vendas e traga mais previsibilidade para a indústria automotiva argentina nos próximos meses.

Medida busca estimular mercado automotivo

A decisão do governo da Argentina faz parte de um pacote de medidas voltadas à recuperação da economia e ao estímulo do setor automotivo. Com a redução da carga tributária, autoridades esperam tornar o mercado mais competitivo e incentivar tanto a venda de veículos novos quanto a presença de marcas internacionais no país.

Especialistas do setor apontam que a queda nos preços pode beneficiar diretamente montadoras de luxo como Porsche, Audi e Mercedes‑Benz, que tinham parte de seus modelos impactados pelo antigo imposto. A expectativa é que a mudança aumente a oferta de carros premium e ajude a movimentar concessionárias e importadores no mercado argentino.