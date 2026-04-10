A autonomia dos carros elétricos vendidos no Brasil melhorou bastante nos últimos anos; hoje, já existem SUVs e sedãs elétricos que conseguem rodar mais de 450 km com uma única carga e alguns se aproximam da marca de 500 km. Segundo um levantamento feito pelo site Autoesporte, com base em dados do Inmetro, esses são alguns dos veículos que se encaixam nesse cenário:

Chevrolet Blazer EV

O grande destaque é o Chevrolet Blazer EV, que chega a cerca de 481 km de autonomia, já que conta com um motor elétrico potente e uma bateria grande. Além do alcance, chama atenção por acelerar bem rápido para um SUV e por ser um veículo com bom espaço interno e tecnologia.

BMW i7

A BMW i7 xDrive60 roda cerca de 467 km. É um sedã de alto padrão, com foco em conforto e tecnologia. Apesar de ser um carro grande e pesado, consegue manter um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência.

Volvo EX90

O Volvo EX90 também aparece entre os destaques, com aproximadamente 459 km de alcance. O veículo tem até sete lugares, sendo bem espaçoso, além de contar com um conjunto elétrico pensado para trechos mais longos.

Audi e Porsche

Modelos como o Audi A6 e-tron e o Porsche Macan elétrico entregam cerca de 440 km de autonomia. São carros mais voltados para desempenho e condução esportiva, mas ainda assim conseguem manter boa eficiência para o uso diário.

SUVs médios

Entre opções mais acessíveis dentro do segmento, aparecem o Chevrolet Equinox EV e o Kia EV9, ambos com autonomia na faixa dos 430 a 443 km. Esses modelos tentam equilibrar preço, tecnologia e autonomia, tornando os elétricos mais práticos para o dia a dia.