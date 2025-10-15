Capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, que terminou em uma pequena “tragédia” para o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti com a derrota, de virada, pelo placar de 3 a 2, o volante Casemiro não poupou críticas a equipe após o apito final. Sem papas na língua, o jogador afirmou que um “apagão” atingiu a Seleção.

“Um apagão na segunda parte em toda equipe. Esse é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de quatro anos… aprendizado”, disse o volante do Manchester United.

"45 minutos podem custar um sonho de infância"



Capitão do Brasil, Casemiro falou sobre a derrota para o Japão e o saldo da preparação da Seleção. #seleçãobrasileira pic.twitter.com/f7uMM2wQ2B — ge (@geglobo) October 14, 2025

Depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10), o Brasil voltou à campo nesta terça-feira (14) disposto a manter a boa fase. No primeiro tempo, tudo parecia correr bem com os gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, colocando uma boa vantagem sobre os japoneses. Mas tudo desandou na segunta etapa da partida.

Com desatenção e erros individuais, o Brasil viu os donos da casa virarem o placar com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. Esta foi a primeira vitória do Japão no confronto. Antes, o histórico apontava 11 vitórias brasileiras e dois empates.

Seleção volta à campo em novembro

Derrotada pelo Japão de forma surpreendente, a Seleção Brasileira voltará à campo no próximo mês para dois compromissos contra adversários africanos: Senegal no Emirates Stadium, em Londres, e Tunísia no Stade de France, em Paris. A próxima Data Fifa está prevista para ocorrer entre 10 e 18 de novembro.

Depois, Ancelotti e seus comandados só retornam em março de 2026, três meses antes do início da Copa do Mundo. Sonhando com o almejado hexacampeonato, o Brasil é uma das 25 seleções já confirmadas no mundial do próximo ano.