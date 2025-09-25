Um dos principais nomes da atualidade no jornalismo brasileiro e prestes a substituir William Bonner na bancada do Jornal Nacional, César Tralli, hoje âncora do Jornal Hoje da Rede Globo, trouxe uma triste notícia para quem acompanhava a atração na última segunda-feira (22). Emocionado, o jornalista comunicou o sepultamento de uma família em Goiás.

José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32 anos, e os quatro filhos, José Victor, Emanuela, José Arthur e Théo, de 17, 14, 10 e 3 anos, estavam entre os mortos em um acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto na BR-153, em Campinorte, na região norte do estado, no último domingo (21).

Acidente que deixou mortos na BR-153 envolve caminhão de carga, em Goiás — Foto: Arquivo pessoal/Raphael Gomes

Segundo a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18h50, no km 171 da BR. Após a batida, a pista precisou ser totalmente interditada. A PRF informou que o carro da família seguia de Jaú do Tocantins para Campinorte quando foi atingido na traseira por uma caminhonete.

Com o impacto, a motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão carregado de bebidas. De acordo com a corporação, a força da colisão lançou todos os ocupantes do banco traseiro para fora do veículo. Na sequência, o caminhão colidiu com uma motocicleta e tombou na pista. O condutor da moto e a passageira também morreram no local.

De acordo com a PRF, o motorista de 46 anos que bateu no carro da família estava embriagado e fugiu após o acidente. Com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), ele foi localizado, preso, e a caminhonete que conduzia acabou apreendida.