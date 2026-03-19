A China vem acelerando de forma impressionante sua transição energética, apostando pesado na expansão da energia eólica e solar. O país já ultrapassou metas previstas para 2030 anos antes do prazo e hoje possui uma das maiores capacidades instaladas do mundo, consolidando-se como líder global no setor de energias renováveis.

Esse crescimento acelerado, no entanto, trouxe um desafio: como armazenar tanta energia gerada em momentos de baixa demanda. Para resolver esse problema, o país decidiu investir massivamente em sistemas de armazenamento, com destaque para gigantescos reservatórios de água usados em usinas hidrelétricas reversíveis — uma tecnologia que funciona como uma espécie de “bateria natural”.

O modelo é simples, mas poderoso: quando há excesso de energia, principalmente de fontes eólicas e solares, a eletricidade é usada para bombear água para reservatórios em áreas elevadas. Quando a demanda aumenta, essa água é liberada para gerar energia novamente. A China, inclusive, já possui mais projetos desse tipo em andamento do que todos os outros países juntos.

Além disso, o país segue expandindo sua infraestrutura em ritmo acelerado, instalando mais capacidade renovável em poucos anos do que outras nações levaram décadas para construir. Esse movimento reforça a estratégia chinesa de garantir segurança energética ao mesmo tempo em que reduz a dependência de combustíveis fósseis.

Estratégia aposta em armazenamento para evitar desperdício

Com a produção de energia renovável crescendo rapidamente, a China também enfrenta o problema do desperdício, já que nem sempre consegue utilizar toda a eletricidade gerada. É justamente nesse ponto que os reservatórios gigantes entram em cena, permitindo armazenar energia e utilizá-la nos momentos de maior necessidade.

Especialistas apontam que essa combinação entre geração e armazenamento pode se tornar um modelo para o restante do mundo. Ao integrar energia eólica, solar e hidrelétrica, o país cria um sistema mais estável e eficiente, capaz de evitar apagões e garantir fornecimento contínuo mesmo diante das oscilações naturais dessas fontes.