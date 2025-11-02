Em julho de 2001, a região de Kerala, no sudoeste da Índia, foi palco de um fenômeno tão estranho quanto fascinante: a chamada “chuva vermelha”. Em meio a trovoadas intensas, gotas tingidas de escarlate caíram do céu, cobrindo ruas e tecendo lendas sobre deuses enfurecidos e visões apocalípticas.

Análises apontaram que a cor veio de esporos microscópicos e poeira rica em ferro suspensos na atmosfera. O estudo concluiu que cerca de 50 000 kg de partículas vermelhas caíram em poucos dias.

Relâmpagos verdes: a fúria inesperada da tempestade

Não são apenas chuvas exóticas que envolvem nosso planeta em mistério. Em algumas tempestades raríssimas, relatos de relâmpagos verdes surgem para desafiar o entendimento meteorológico. O fenômeno ocorre quando as descargas elétricas se encontram com composantes atmosféricas e reflexos que alteram a cor típica da faísca. Nesse cenário incomum, o verde da eletricidade ressalta a força e a imprevisibilidade dos céus.

Lendas e ciência — o encontro entre mito e explicação

Fenômenos como a chuva vermelha e os relâmpagos esverdeados alimentaram mitos ancestrais em várias culturas. Em Kerala, testemunhas lembraram de clarões, estrondos e árvores que perderam folhas logo após as cores surgirem. A ciência, por outro lado, mostra uma combinação de fatores: esporos de algas do gênero Trentepohlia, aterros de partículas e meteorologia extrema. Ainda assim, certas nuances permanecem sem explicação completa.