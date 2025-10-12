Um novo ciclone extratropical está em formação e deve alterar significativamente o tempo em boa parte do Brasil a partir deste fim de semana. A previsão é da MetSul Meteorologia, que emitiu um alerta nesta quinta-feira (9) sobre a possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento em estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo os meteorologistas, o fenômeno começa a se desenvolver no sábado (11), a partir de uma área de baixa pressão que se intensifica no centro da Argentina. No domingo (12), o sistema deve evoluir para um ciclone, na altura do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai. A expectativa é que, na segunda-feira (13), o ciclone já esteja mais intenso, atuando sobre o oceano Atlântico e se afastando gradualmente do continente.

Domingo será o dia mais crítico, com risco de temporais

A frente fria associada ao sistema deve provocar chuva forte e tempestades em diversos pontos do país. O domingo é considerado o dia de maior risco, principalmente no Sul. A MetSul alerta para a possibilidade de chuva volumosa, ventos intensos e até queda de granizo em várias localidades.

O mau tempo deve atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Há também previsão de temporais isolados, com risco de danos estruturais, como destelhamentos, queda de árvores e postes.

Instabilidade segue no início da semana

Com o avanço do sistema, a segunda-feira deve começar com ventos fortes no Rio Grande do Sul — com rajadas entre 40 km/h e 70 km/h —, além de períodos de chuva isolada. A frente fria avança para o Centro-Oeste e o Sudeste, mantendo o tempo instável nessas regiões.

Na terça-feira (14), o ciclone já estará mais distante, mas ainda poderá provocar chuva em pontos do Sudeste e do Centro-Oeste. A tendência é de gradual melhora nas condições do tempo ao longo da semana, embora áreas de instabilidade persistam em alguns estados.