Nos últimos dias do verão, o clima em várias regiões do Brasil está instável. Um ciclone no Atlântico Sul está mexendo na atmosfera e trazendo ventos fortes e chuvas irregulares, principalmente no Centro-Sul do país.

Mesmo estando a centenas de quilômetros da costa, o ciclone ajuda a formar nuvens carregadas e tempestades. Essa situação pode causar alagamentos e interrupções na energia elétrica.

Previsão para os próximos dias

Segundo informações do ND+, o clima deve continuar instável nesta semana. No Sudeste, Sul e Nordeste, o ciclone junto com uma frente fria provoca chuvas. Nas regiões centrais, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Como se proteger

Para passar por esses dias do verão com segurança: